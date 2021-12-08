شكوى من طريق عزبتى العاشر والداؤدية بالإسماعيلية.. ومدينة فايد ترد

أحمد جمال الدين - الإسماعيلية - السيد فلاح

أرسل القارئ عيد عواد شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من تهالك الطريق الواصل بين عزبة العاشر من رمضان وعزبة الداؤدية بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية مطالبا بضرورة رصفة.

وأوضح القارئ فى شكواه :" نعانى من الطريق الترابى الواصل بين عزبة العاشر من رمضان وعزبة الداؤدية بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية والذى يتحول إلى كتل طينية بمجرد هطول الأمطار ولا يصلح للسير أو لحركة المرور مما تيترب عليه إعافة حركة المرور وتكدس السيارات.

من جانبه قال شاكر صلاح، نائب رئيس مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، إن الطريق المتهالك الواقع بين عزبة العاشر من رمضان وعزبة الداؤدية، تابعة لقرية هويس سرابيوم بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، وهذا الطريق يقع علي شريط سكة حديد "الإسماعيلية - السويس"، وعندما يتم رصف أى طريق ملاصق لشريط السكة الحديد بتطالب بتحصيل مبلغ 10 لكل متر سنويًا، لذلك سوف يتم تسوية الطريق وتمهيدة بشكل جيد، ووضع "سن" بالطريق، لحين بدء المرحلة الثالثة من حياة كريمة بالمحافظة، والتى ستقوم برصف كل طرق القرية.

تأتى هذه الإستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

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