شكوى من تهالك بوكس التليفونات فى عزبة الرحمة بالإسكندرية.. وحى وسط يرد

كتبت: شيماء حمدى الإسكندرية - جاكلين منير

ارسل القارئ أيمن عبد العزيز، شكوى عبر خدمة" صحافة المواطن " باليوم السابع يطالب بإصلاح بوكس التليفونات عزبة الرحمة منزل رقم 42 بمنطقة مطار النزهة في محافظة الإسكندرية، والذى يتسبب في اعطال متكررة قائلا :" هذه صورة بوكس التليفون الأرضي وهو مستهلك جدا كما هو واضح بالصورة يسبب أعطال متكررة بالخط الأرضي وتمت شكاوى متكررة لتغيير البوكس ولكن دون جدوي وتزداد الأعطال مع الشتاء وهذا البوكس تابع لسنترال الحضرة".

أكد حى وسط الإسكندرية، أن تهالك بوكس التليفون يتبع شركة الاتصالات، وليس الحى وعلى المواطن التوجه إلى أقرب سنترال للإبلاغ عن الشكوى و العطل للإصلاح.

التواصل مع القارئ رقم موبايل 01226331911



التليفونات

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".