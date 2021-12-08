تعرف على مواعيد السده الشتوية لترع المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أصدر المهندس عبدالحميد البركاوى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة المنيا قرار رقم 242 الصادر بتاريخ 3/11/2021 بخصوص موعد بدء ونهاية السدة الشتوية.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 12لسنة 1984 بشأن الرى والصرف ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الوزارى 259 لسنه 2021 بتاريخ 20/10/2021 ادارة نظم نقل وتوزيع المياة خلال الفترة أقل الاحتياجات للسنة المالية 2021/2022.

وبالتنسيق مع الادارة المركزية للموارد المائية والرى بأسيوط والإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف والإدارة العامة لتوزيع المياه للوجه القبلى والادارات العامة لرى شرق وغرب المنيا.

1-يتم قفل فم ترعة الإبراهيمية من غروب يوم 5/1/2022 وحتى غروب 20/1/2022 مع إعطاء التصرفات المناسبة لمياه الشرب والصناعة ، على أن يسبقها غلق تدريجى لمدة 5 ايام، وفتح تدريجى لمدة 5 أيام

2- يتم قفل ترعة الساحلية والديروطية والدلجاوى والبدرمان وذلك فى الفترة أيضا من 5 يناير حتى غروب 20 يناير

3- يتم قفل فم البحر اليوسفى بديروط فى الفترة من 5 يناير وحتى غروب 20 يناير

4- يتم إعطاء رئة عامة فى جميع الترع قبل القفل التدريجي لمدة 7 أيام يتم بعدها تطبيق المناوبات طبقا للبرنامج المعد فى هذا الشأن .

5- على جميع الإدارات بدائرة الادارة المركزية بالمنيا مراعاة ماسبق