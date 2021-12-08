تركيب 140 عمود إنارة بطول 4 كيلو بطريق "القرين – الحسينية" بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين بالتنسيق مع شركة الكهرباء بمتابعة تركيب 140عامود إنارة بطول 4 كيلو متر بطريق القرين / الحسينية وصولاً لمفارق أبو نصار بتكلفة إجمالية قدرها مليون و350 ألف جنيه، وذلك لتحسين مستوى الرؤية بالطريق العام أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وتفادياً لوقوع الحوادث.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة مدينة القرين بالتنسيق مع شركة الكهرباء بمتابعة تركيب 130 عامود إنارة بطول طريق القرين وصولاً لمفارق أبو نصار وتركيب 10 اعمدة إناره آخرين بطريق ترعة السعيدية طريق الطويلة / الهيصميه ليصل إجمالي ما تم تركيبه من أعمده الإنارة 140 عامود بتكلفة مليون و350 ألف جنيه، حفاظاً على سلامة المواطنين ومنع الحوادث المرورية بالطريق.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتركيب أعمدة الإنارة بالطريق وتوفير الأمن والأمان للمارة علي الطريق.