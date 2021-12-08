اليوم السابع
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تحصين 190 ألف و491 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بالشرقية ..صور

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 11:30 ص
تحصين 190 ألف و491 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بالشرقية ..صور تحصين الطيور
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور  إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن  إدارة الدواجن بالمديرية و أقسام الدواجن بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر نوفمبر 2021م بتحصين ( 119 ألف و 501 ) طائر بالأجر و ( 50 ألف ) طائر بالحضانات و ( 20 ألف و 990 ) تحصين إحترازي بإجمالي تحصين ( 190 ألف و 491 ) طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على ( 4411 ) منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها..

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة الإرشاد بالمديرية و أقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية ) قامت بتنظيم  234  ندوة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى القاءات الإرشادية المباشرة مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.


ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها ، تكليف  مديرية الطب البيطري بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة و الصحة العامة  للمواطنين ، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود و توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.
 

تحصين الطيور
تحصين الطيور

 

جانب من تحصين الطيور
جانب من تحصين الطيور

 


 


الشرقية

بيطري الشرقية

أنفلونزا الطيور

تحصين الطيور

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