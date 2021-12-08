تأجيل نقل السوق الأسبوعى لبلطيم لسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار

محمد سليمان

شهدت مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ أمطاراً غزيرة، ووجه محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع مياه الأمطار واستمرار الاستعدادات، لمواجهة الطقس السئ الذي تتعرض له المحافظة.

قرر اللواء أحمد بسيوني، رئيس مركز ومدينة بلطيم، تأجيل نقل السوق الأسبوعي للمنطقة الشرقية المقر له غداً الخميس ، للأسبوع المقبل ـ،حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس البارد ووجود عواصف هوائية باردة وأمطار متوقعة.

أكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه تابع مسح شامل لموقع السوق الأسبوعي بجوار المساكن الشرقية، والذى أعلن نقله مؤخرا، مشدداً برفع كفاءة الموقع من خدمات وتقسيم شوارع وممرات، ودورات مياه.

وقال بسيوني، تم بالفعل تهيئة الموقع بالكامل من خلال عمليات المسح والتسوية ورفع المخلفات، حرصاً على أدمية المواطن سواء البائع أو المشترى ، وأهمية تمركز مجموعات أمنية شرفية وتنظيمية، كما جارى توافد بعض التجار لموقع السوق الأسبوعي.