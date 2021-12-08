اليوم السابع
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الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 03:28 م
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برودة شديدة ورياح محملة بالأتربة.. ريف الدقهلية يشهد طقس سىء.. لايف وصور

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 02:28 م
برودة شديدة ورياح محملة بالأتربة.. ريف الدقهلية يشهد طقس سىء.. لايف وصور طقس الدقهلية الآن
الدقهلية - مرام محمد

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من قرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله حالة الطقس الجوي في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، حيث شهد الطقس انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وبرودة شديدة ونشاط قوي لرياح باردة محملة بالرمال والأتربة، مع تجمع كثيف للغيوم، تحجب الرؤية.

جدير بالذكر، أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كان قد وجه برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس مع موسم السيول وهطول الأمطار، مشددا على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، ورفع درجة استعداد وجاهزية سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه خلال فصل الشتاء.


 

الطقس
الطقس

 

برودة شديدة ورياح قوية محملة بالأتربة بالدقهلية
برودة شديدة ورياح قوية محملة بالأتربة بالدقهلية

 

 

برودة شديدة ورياح قوية محملة بالأتربة
برودة شديدة ورياح قوية محملة بالأتربة

 

 

حالة الطقس بالدقهلية
حالة الطقس بالدقهلية

 

 

حالة الطقس
حالة الطقس

 

 

ريف الدقهلية
ريف الدقهلية

 

 

طقس الدقهلية الأن
طقس الدقهلية الأن

 

 

طقس الدقهلية
طقس الدقهلية

 


 


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