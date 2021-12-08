اليوم السابع
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الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 01:52 م
أكرم القصاص
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المواطنون فى الحدائق العامة مع سطوع أشعة الشمس ببنى سويف

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 01:51 م
المواطنون فى الحدائق العامة مع سطوع أشعة الشمس ببنى سويف الحدائق العامة
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا لرصد حالة الطقس داخل محافظة بنى سويف، اليوم الاربعاء، حيث شهدت المحافظة حالة من الأجواء الدافئة مع اعتدال فى درجة الحرارة وسطوع أشعة الشمس.

كما رصد اليوم السابع توافد بعض المواطنين على الحدائق العامة كحديقة النيل والتى شهدت توافد بعض الأسر والرحلات المدرسية .

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.


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