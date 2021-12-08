اليوم السابع
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الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 11:09 م
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الكشف علي 202 مواطن في قافلة طبية بمنطقة الخير بالشلاتين

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 09:56 م
الكشف علي 202 مواطن في قافلة طبية بمنطقة الخير بالشلاتين قوافل طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، إجراء الكشف الطبي علي 202 مواطنا، بمنطقة الخير، وأدلديت، التابعين لادارة الشلاتين الصحية، ضمن قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر.

 
من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الاحمر، إن تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار  القائم بأعمال وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالى والبحث العلمى اقيمت قافلة طبية بمنطقة الخير وادالديب التابعين لادارة الشلاتين الصحية يومي 7 و8 ديسمبر 2021. 
 
واكد وكيل وزارة الصحة والسكان في بيان له، أن تم توقيع الكشف وصرف العلاج، لعدد 117حالة، بمختلف التخصصات الطبية، كما تم اجراء عدد 29 فحص معملي ، و اجراء 17 اشعة و سونار، وتم اجراء عدد  25 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة كذلك تم اجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع  اهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر .

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