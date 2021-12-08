الطب العلاجى بالغربية يشن حملة المستشفيات للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المرضى.. صور

الغربية محمد طارق

قام فريق الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، بتشكيل لجان برئاسة الدكتور أيمن عباس والدكتور ايهاب عيسي والدكتوره هناء جاد وفريق من إدارة المكافحة العدوي والجودة والتمريض ، لمتابعة المستشفيات والمرور على قسم استقبال الحوادث بمستشفي المنشاوي العام ، وتوفير المستلزمات والأدوية الطبية اللازمة للطوارئ .



وشملت الجولة أقسام العزل والتأكد من تلقي المرضى لكافة الرعاية الصحية والطبية وتنفيذ بروتوكول وزارة الصحة في العلاج والاطمئنان على شبكة الأكسجين والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية.وتوافر بروتوكول العلاج والاستعداد إلى مواجهة أي أزمات راهنه .



ومن جانبه شدد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية علي استمرار المرور والإشراف على المستشفيات، للتأكد من رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومدي جاهزيتها، ومواجهة اي ظروف طارئة ، وذلك بتواجد الأطباء وأطقم التمريض ، وتطبيق سياسات الالتزام بمعايير مكافحة العدوى.



جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمرور على المستشفيات.







الفريق



فريق الطب العلاجي بالمديرية



فريق الطب العلاجي



