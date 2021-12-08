إطلاق اسم الشهيد السعيد سمير على مدرسة كفر فياله بالمحلة.. اعرف التفاصيل

ووافق المجلس التنفيذي على إنشاء ميدان و تطوير جزء من الجزيرة الوسطى على ترعـة ميت السراج داخـــــل بشبيش وإقامة بوابة ترحيب بمدخل عزبة أبو بدر على طريق تيرة / ابشان بالجهود الذاتية، تطوير ميدان السكة الحديد "طلعت حرب"، بالمشاركة المجتمعيـة مع الالتزام بالتصميم المقترح من كلية الهندسة جامعة طنطا و بموافقة هيئة التنسيق الحضارى.

كما تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 5 أفدنه بأرض مستشفــي صدر المحله لاقامة مستشفي للصحة النفسية وعلاج الادمان بالغربية، كما قرر المجلس تغيير اسم مدرسة القرنفلي للتعليم الاساسي إلي مدرسة خيرى ابو غازى للتعليم الاساسي تقديرا لمشاركتة المجتمعية، وإطلاق اسم الشهيد السعيد سمير ابراهيم أبو أحمد علي مدرسة كفر فياله للتعليم الاساسي التابعه لقرية شبرابابل، وقبول التبرع بقطعة أرض مساحتها 3 قيراط بحوض أم صالح زمام قريــــــة بشبيش لاقامة محطة مياه للشرب لخدمة أهالى كفر الابحر.

كما تم الموافقـــــة على رفع كفاءة وتطويــــر مجزر بشبيش إلى مجزر نصف آلى و زيادة مساحته من 600م الى 1800م و ذلك باضافة مساحة 1200م ملاصقة للمجزر ملك الوحدة المحلية لقرية بشبيش، والموافقــة على تخصيص قطعـــــة أرض أملاك دولــة مساحتها 800م بحوض العشرين نمرة 1 قسم ثالث زمام كفر دمرو لصالح مديرية الأمن لاقامة قسم شرطة دمرو لتكون المساحة 2000م ، وذلك بإضافة 1200م أملاك دولة على المساحة الصادر لها قــرار رئيس مجلس الوزراء.

كما تم الموافقة على إقامة نصبا تذكاريا يخلد ذكرى شهداء الكوادر الطبية من أبناء مدينـة المحلة