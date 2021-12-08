أمطار بقرى مركز مطوبس واستمرار رفع حالة الطوارئ لشدة الرياح بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

هطلت أمطار ما بين متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية لمحافظة كفر الشيخ، وخاصة على قرى مركز مطوبس، في حين لم تشهد بقية المدن بالمحافظة هطول أمطار، ولكنها تعرضت لرياح شديدة، أدت لاقتلاع شجرة وميل أحد الأعمدة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالتواجد المستمر بالمناطق المستمر هطول الأمطار بها، واستمرار رفع مياه الأمطار ، والاهتمام برفع مياه الأمطار من أفنية المدارس.

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار المتوقع سقوطها خلال ال48 ساعة المقبلة حسب نشرة هيئة الأرصاد المصرية، ووجه رؤساء المدن ومسئولي الطرق والكهرباء متابعة مستمرة تجنبا لسقوط اشجار أو لوحات اعلانات على المحاور والطرق الرئيسية ومتابعة الضفط العالي و الضغط المتوسط، حفاظا على حياة المواطنين

كما قرر محافظ كفر الشيخ تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرف عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم، مكلفاً وكيل وزارة الكهرباء، بمراجعة أعمدة وكشافات الانارة وعوازل وأسلاك الكهرباء، كما كلف الوحدات المحلية بتكثيف اعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين.



امطار غزيرة على مدينة وقرى مطوبس



جانب من هطول الامطار الغزيرة