وضع حواجز الآمواج على شواطئ الإسكندرية لحمايتها من الغرق .. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

تفقد اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية ،أعمال الحماية العاجلة علي طريق الكورنيش بالتنسيق بين الجهات التنفيذية التابعة لمحافظة الإسكندرية.

وقالت شركة مياه الصرف الصحى فى بيان لها اليوم إن جميع الأعمال التى يقوم جهاز حماية الشواطئ بتنفيذ من شركة المقاولين العرب ،حيث يتم إنزال عدد من الكتل الخرسانية كمصدات للأمواج نظراً للتغيرات المناخية وموجة التقلبات الجوية التي أدت إلي إرتفاع أمواج البحر إلي 5 متر في بعض الأحيان.

يأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تواجهها محافظة الإسكندرية ، وضمن خطة أعمال الحماية العاجلة لطريق الكورنيش

وحذرت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، من موجة الطقس السيئ غداً الأربعاء، وذلك طبقاً لتقرير الأرصاد تنشط الرياح المثيرة للأتربة، مما يسبب اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح إلى (50 – 70 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج (3.5 – 4 متر فى يوم الثلاثاء ومن 4 - 5 متر يوم الأربعاء، مع فرص سقوط أمطار.

وناشدت المواطنين توخى الحيطة والحذر بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، مع تقليل سرعة السيارات بقدر ما يمكن، عدم الوقوف أسفل لافتات الكورنيش، تجنب السير تحت البلكونات القديمة والمتهالكة.

جدير بالذكر أن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة منذ يوم السبت الماضى تحسبا لموجة الطقس السيئ، وأكد على استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة بجميع انحاء المحافظة.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أى بلاغات على رقم الخط الساخن للشركة ١٧٥ من أى خط أرضى أو على رقم ٠١٢٠١١٧٥١٧٥ محمول - واتس اب أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي



حواجز امواج



وضع بلكوات خرسانية