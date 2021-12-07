مكتب ذوى القدرات والهمم بأسيوط: هايدى أبدعت فى الصول النوبي أمام الرئيس

أشاد مجدى عبد الرحمن مدير مكتب ذوى القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بما قدمته هايدى محمود بنت محافظة أسيوط والتى تم ترشيحها ضمن أكثر من 28 موهبة من محافظة أسيوط ووقع عليها الاختيار هى وموهبة أخرى وقال أنها أبدعت فى تقديم الصول النوبى فى استعراض "دايمًا مع بعض" لذوى الهمم خلال احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي.

وقال مجدى عبد الرحمن فى تصريح خاص لليوم السابع أن هايدى واحدة من الموهوبات بالمحافظة والتى شاركت فى العديد من المسابقات والفعاليات والتى تثبت فى كل مرة أنا قدرة على تحدى أى معوقات مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه المستمر لذوى القدرات والهمم.

وكانت هايدى محمود 22 سنة قد حصلت على فرصة كانت تنتظرها لسنوات وهى أن تقف وتغنى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى استعراض "دايمًا مع بعض" لذوى الهمم خلال احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي.

وأوضحت هايدى أنها تقدمت عن طريق مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط عن طريق مكتب ذوى القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة تحت إشراف مجدى عبد الرحمن مدير المكتب حيث تم ترشيحها وعدد كبير من محافظة أسيوط وكانت واحدة من الأسماء التى وقع عليها الاختيار.

وأضافت هايدى إنها خريجة كلية الآداب بجامعة أسيوط، وبدأت تغنى وهى فى الحادية عشر من عمرها فى فرقة كورال المدرسة، حيث كانت تشارك فى الأغانى الجماعية، والفردية واكتشفت أسرتها ومدرسيها صوتها الجميل وخاصة فى أغانى "وردة"، و"فيروز"، و"ام كلثوم" ثم بدأت تغنى فى الثانوية العامة فى الأغانى الفردى فى حفلات المدرسة، وحفلات الإدارة التعليمية، ومن بعدها بدأت تركز فى تنمية موهبتها، وتعلم الغناء فى قصور الثقافة بمحافظة أسيوط.

وأضافت هايدى، أنها بعد ذلك بدأت المشاركة فى مسابقات الشباب والرياضة الخاصة بالغناء ومنها مسابقة "الحلم المصرى"، ثم شاركت فى جميع الحفلات الخاصة بالجامعة وفرق جامعة أسيوط، وخلال رحلتها فى تعلم الغناء حصدت العديد من الجوائز، وشهادات التقدير والميداليات، وأوضحت "هايدى" أنه بجانب عشقها للأغانى القديمة فهى تحب الغناء أيضا لبعض مطربى الجيل الحالى ومنهم شيرين وجنات، حيث أنها تميل بشكل كبير إلى الأغانى والأصوات الهادئة والأغانى التى يعشقها الكثيرون من محبى الطرب والفن الجميل.

وأكملت "هايدي" قائلة : أن أسرتها هى الأساس فى مساعدتها لكى تمارس هذا النشاط أثناء الدراسة ووفرت لها كل أسباب الرعاية والاهتمام.