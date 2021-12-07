مسح التناسلى لـ5 آلاف و735 رأس ماشية والتلقيح الإصطناعي لـ1469 أخرى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ، أن إدارتي التناسليات والتلقيح الإصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الإصطناعي بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي 2021م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ( 5 آلاف و 735 ) رأس ماشية وإجراء التلقيح الإصطناعي لـ ( 1469) رأس ماشية ، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.



أوضح مدير مديرية الطب البيطرى،أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.



من جانبه ،أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.





القافلة البيطرية



الكشف على الماشية ضمن القافلة البيطرية



جانب من أعمال القافلة البيطرية



