مبادرة لاكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوى الهمم بجامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

‎أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن اطلاق مبادرة لإكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوى الهمم من خلال تقديم برامج خدمية وترفيهية وصحية وإبداعية وفنية لأبناء محافظة الغربية من طلاب الجامعة والمدارس وبالتنسيق مع أجهزة محافظة الغربية والمجلس القومي للمرأة بالغربية.

‎أوضح رئيس الجامعة أن المبادرة تم اطلاقها بعد أقل من 24 ساعة من احتفالية "قادرون بإختلاف" مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية ذوي الهمم فى إطار دور الجامعة الوطنى للمساهمة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية فى كافة المجالات .

‎أكد الدكتور محمود احمد ذكي أن ذوى الهمم دائماً فى قلب الرئيس السيسى ويحظون بدعم غير مسبوق من كافة مؤسسات الدولة وكانت كلمات الرئيس لهم خلال احتفالية "قادرون باختلاف": " انا بحبكم جداً وانتم كنز حقيقى من ربنا ولازم كلنا نلتفت اليه" بمثابة رسالة وتكليف لكل هيئات الدولة بدعم أصحاب الهمم واتخذت منها جامعة طنطا برنامج عمل.

حيث سيتم إعداد برامج لتدريب ذوى الهمم وصقل مهاراتهم من خلال تصميم برامج متخصصة وتوفير كل امكانيات الجامعة المادية والبشرية ومشاركة كوادرها المتخصصة في كافة المجالات الخدمية والتعليمية والتأهيلية ايماناً بدور الجامعة في خدمة المجتمع ودعماً لمشروع القرن "حياة كريمة" الذي تقدمه الدولة المصرية لكل المصريين دون تمييز.