لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تفحص عينات العاملين بتعليم بورسعيد

قامت لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، اليوم الثلاثاء، بفحص مفاجئ للعاملين بديوان مديرية التربية والتعليم ببورسعيد وذلك للكشف عن متعاطى المواد المخدرة بين صفوف العاملين بالديوان.
وأكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن أول مرحلة فى الكشف هى سحب العينة من خلال اللجنة الممثلة للصندوق و وزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعى إذ يجرى سحب عينة بول من الموظف وتحليلها فورا لافتا إلى أنه فى حالة وجود إشتباه أو أى مؤشر إيجابى يجرى أخذ العينة وإعادة تحليلها فى معامل وزارة الصحة.
وأكد "باهى"، أنه فى حالة إيجابية العينة وإعتراض الموظف على النتيجة يبحث التظلم من خلال الطب الشرعى لإعادة التحليل مرة أخرى فى مصلحة الطب الشرعى لإجراء التحليل النهائى الذى يؤكد بشكل قطعى ثبوت التعاطى من عدمه.
وأوضح، أنه سيتم تفعيل قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات بدءا من يوم الأربعاء الموافق ١٥ ديسمبر الجارى مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى حماية أرواح الأبرياء وتجنب العواقب الوخيمة للعمل تحت تأثير المخدرات خاصة فى المؤسسات الحيوية التى تمس حياة المواطنين.
جاء تواجد أعضاء لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء وبتعليمات الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن للقيام بالكشف عن متعاطى المخدرات بين العاملين بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.
وتشكلت اللجنة الصندوق بعضوية محمد أبو شعيشع من صندوق مكافحة التعاطى والإدمان و ابراهيم سهرى جاد الله من الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم و حسن عيد وعلى الهجرسى ومحمد أبو عطا من وزارة الصحة.
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