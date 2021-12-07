لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تفحص عينات العاملين بتعليم بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قامت لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، اليوم الثلاثاء، بفحص مفاجئ للعاملين بديوان ‏مديرية التربية والتعليم ببورسعيد وذلك للكشف عن متعاطى المواد المخدرة بين صفوف العاملين بالديوان.‏

وأكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن أول مرحلة فى الكشف هى سحب العينة من خلال اللجنة الممثلة ‏للصندوق و وزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعى إذ يجرى سحب عينة بول من الموظف وتحليلها فورا لافتا إلى أنه فى حالة وجود إشتباه أو ‏أى مؤشر إيجابى يجرى أخذ العينة وإعادة تحليلها فى معامل وزارة الصحة‎.‎

وأكد "باهى"، أنه فى حالة إيجابية العينة وإعتراض الموظف على النتيجة يبحث التظلم من خلال الطب الشرعى لإعادة التحليل ‏مرة أخرى فى مصلحة الطب الشرعى لإجراء التحليل النهائى الذى يؤكد بشكل قطعى ثبوت التعاطى من عدمه‎.‎

وأوضح، أنه سيتم تفعيل قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات بدءا من يوم الأربعاء الموافق ١٥ ديسمبر الجارى مشيرا إلى ‏أن القانون يهدف إلى حماية أرواح الأبرياء وتجنب العواقب الوخيمة للعمل تحت تأثير المخدرات خاصة فى المؤسسات الحيوية التى ‏تمس حياة المواطنين‎.‎

جاء تواجد أعضاء لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء وبتعليمات الدكتور عمرو ‏عثمان مساعد وزير التضامن للقيام بالكشف عن متعاطى المخدرات بين العاملين بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.‏

وتشكلت اللجنة الصندوق بعضوية محمد أبو شعيشع من صندوق مكافحة التعاطى والإدمان و ابراهيم سهرى جاد الله من الإدارة ‏المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم و حسن عيد وعلى الهجرسى ومحمد أبو عطا من وزارة الصحة.‏