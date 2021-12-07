ضبط 400 كجم دقيق مدعم قبل بيعه بالأسواق فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسلع المسعرة لضبط الأسواق فى هذه القطاعات.

قامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة، و التى أسفرت عن ضبط تجميع 8 شكاير دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم باجمالى 400 كجم بأحد المخابز البلدية إنتاج وسط وغرب الدلتا محظور تداولها بالمحافظة، وتحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر بأحد المحمصات بطريق اسكندرية مطروح وذلك لحيازة عدد 250 علبة سجائر مجهولة المصدر.

كما تم تحريرمحضر حيازة سجائر مجهولة المصدر بأحد المحمصات بطريق اسكندرية مطروح وذلك لحيازة عدد 160 علبة سجائر مجهولة المصدر،وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات للعرص على وكيل النائب العام

وكانت إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب و إشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية قد قامت بشن حملة على مخازن المواد الغذائية و محطات تموين السيارات و التى أسفرت عن ضبط مخزن زيوت سيارات بمنطقة أبيس لحيازته عبوات زيت سيارات غير مدون عليها تواريخ الأنتاج و الصلاحية و ذلك بالاشتراك مع مباحث التموين و تم التحفظ علي 856 لتر زيت سيارات ، 624 عبوة زيت.