ضبط زيوت سيارات ومواد كيماوية مجهولة داخل مخازن غير مرخصة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من محمد سعد الله و كيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مخازن زيوت السيارات ومخازن المواد الكيماوية والمخابز حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس.

وقامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب و إشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بحملة على مخازن المواد الغذائية ومحطات تموين السيارات والتى أسفرت عن ضبط مخزن زيوت سيارات بمنطقة أبيس لحيازته عبوات زيت سيارات غير مدون عليها تواريخ الأنتاج و الصلاحية و ذلك بالاشتراك مع مباحث التموين و تم التحفظ علي 856 لتر زيت سيارات ، 624 عبوة زيت ،

كما تم ضبط مخزن مواد كيماوية بمنطقة أبيس و ذلك لحيازته مواد كيماوية و زيوت مجهولة المصدر و غير مدون عليها أي بيانات وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين، وتم التحفظ علي 785 كجم مواد كيماوية ، 1298 كجم زيوت ومواد كيماوية.

فيما تم ضبط محطة تموين سيارات لتصرفها في كمية قدرها 1283 لتر بنزين 80 أثناء فترة التوقف ودون البيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.