سعر البطارخ يبدأ بـ350 جنيها والبورى الفوارغ بـ25.. جولة بسوق السمك ببورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام - تصوير : ماهر إسكندر

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، من سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد، بالتزامن مع بداية موسم البطارخ، والتى تنتشر فى سوق السمك الحضاري الجديد ببورسعيد، ويصاحبها انتشار لسمك البورى "الفوارغ" والتى بدأ سعرها من 25 جنيها للكيلو ووصل حتى 40 جنيها.

ومن جانبه، قال أحد بائعي الأسماك ببورسعيد، إن موسم البطارخ يبدأ من شهر نوفمبر الماضى ويستمر حتى يناير القادم، مشيراً إلى أن هذه الفترة من كل عام هي ذروة وجود البطارخ التي تشتهر بها بورسعيد كمحافظة ساحلية.

وأضاف، أن البطارخ يبدأ سعر الكيلو فيها من 350 جنيها وتصل إلى 600 على حسب الحجم ونوع السمك إذا كان مزارع أو بلدى، فلكل نوع له طريقته الخاصة في التعامل والتسوية والتقديم للزبائن.

وأشار إلى أنه يتزامن مع انتشار البطارخ وجود سمك البوري الفوارغ والذى يتم إخراج البطروخ منه ويبدأ سعره للسمك الصغير 25 جنيها، ويصل على حسب حجمه إلى 40 جنيه للكيلو الواحد.

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذى يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا ، و 104 محل "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.