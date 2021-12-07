رفع مئات حالات الإشغالات وغلق المحال التجارية المخلفة بالبحيرة .. صور

البحيرة: فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع: "219 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك وتحرير 49 محضر إشغال بابو المطامير، حالة إشغال طريق مخالفة بدمنهور بنطاق شوارع (عرابي، الروضة، الاتوبيس، المعهد الديني، فلاقه، الجيش، سيدي عمر، الكوبري العلوي، النفق، عبد السلام الشاذلي، المستشفى، الجمهورية)، 238 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك بكفر الدوار، 35 حالة إشغال طريق مخالفة بالمحمودية، تحرير 6 محاضر إشغال بمركز ومدينة رشيد، 60 حالة اشغال مخالفة بشوارع الدلنجات، 65 حالة مخالفة ما بين متحرك ثابت ومتحرك بمركز ومدينة ابوحمص.

من جانب أخر قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية بمراكز شبراخيت والرحمانية والمحمودية بجولات مرورية على الأسواق لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية أسفر المرور عن الآتي:

"إزالة 45 حالة إشغال طريق متحرك وثابت والتحفظ على عدد 76 شيشه بشبراخيت، رفع إشغال طريق متحرك وثابت بالمدينة والتحفظ على عدد 22 شيشه بالرحمانية، و٢٧ شيشه بالمحمودية".

كما تم تركيب وصيانة كشافات الإنارة على طريق شبراخيت / دمنهور بالمنطقة من بعد عزبة أبوزهرة حتى قرية لقانة.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لتنفيذ وتطبيق كافة الإجراءات حيال مواجهة التداعيات المحتملة لفيروس كورونا.



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