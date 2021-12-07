حياة كريمة .. محافظ أسوان يتابع جلسات الإستماع مع أهالى قرى غرب سهيل والشلال‎‎

أسوان - عبد الله صلاح

واصلت لجنة حياة كريمة بمحافظة أسوان، جلسات الإستماع لرصد كافة مطالب وإحتياجات المواطنين والأهالى بقرى ونجوع مركز أسوان وذلك لإدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " تطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة "" ، يأتى هذا إستكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة وبناءاً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

حيث أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية لنتائج هذه الجلسات، من أجل الوقوف على مختلف المطالب ، والإحتياجات الجماهيرية وتحويلها إلى واقع ملموس يتجسد فى إنشاء حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية التى تساهم فى تحسين الظروف المعيشية، وتوفير حياة كريمة للأهالى والأسر الأكثر إحتياجات بجميع القرى والنجوع والمناطق النائية على مستوى المحافظة .