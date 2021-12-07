اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 02:54 م
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حياة كريمة .. محافظ أسوان يتابع جلسات الإستماع مع أهالى قرى غرب سهيل والشلال‎‎

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 02:07 م
حياة كريمة .. محافظ أسوان يتابع جلسات الإستماع مع أهالى قرى غرب سهيل والشلال‎‎ جانب من تلبية احتياجات المواطنين
أسوان - عبد الله صلاح

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واصلت لجنة حياة كريمة بمحافظة أسوان، جلسات الإستماع لرصد كافة مطالب وإحتياجات المواطنين والأهالى بقرى ونجوع مركز أسوان وذلك لإدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " تطوير الشامل للريف المصرى ..  حياة كريمة "" ، يأتى هذا إستكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة وبناءاً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
 
حيث أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور  مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية لنتائج هذه الجلسات،  من أجل الوقوف على مختلف المطالب ، والإحتياجات الجماهيرية وتحويلها إلى واقع ملموس يتجسد فى إنشاء حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية التى تساهم فى تحسين الظروف المعيشية، وتوفير حياة كريمة للأهالى والأسر الأكثر إحتياجات بجميع القرى والنجوع والمناطق النائية على مستوى المحافظة .
 
ومن جانبه أوضح ناجح مصطفى رئيس لجنة حياة كريمة بأنه تم عقد جلستى إستماع إحداهما بقرية غرب سهيل والتى يسكنها 12 ألف نسمة، والأخرى بعزبة جبل شيشة بالشلال والتى يبلغ تعدادها ألف نسمة، مشيراً بأنه خلال الجلستين تم حصر كافة المشكلات والمطالب التى عرضها أهالى القريتين وشملت العديد من المجالات الخدمية والتنموية ومنها مجال مياة الشرب والصرف الصحى والكهرباء والتعليم، بالإضافة إلى الصحة والبريد والتموين والشباب والرياضة، فضلاً عن مجالات الطرق والإتصالات ووسائل النقل العامة ، وأيضاً مجال الحرف البيئية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة والشباب .

تلبية احتياجات المواطنين
تلبية احتياجات المواطنين

جانب من تلبية احتياجات المواطنين
جانب من تلبية احتياجات المواطنين

مواطنى أسوان
مواطنى أسوان


 

 


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أهالى قرى غرب سهيل

الشلال

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