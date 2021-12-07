جامعة بنها تفوز بالمركز الثانى فى بطولة القارات للكاراتية التقليدى

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الطالبة جنة الله مرسي فاروق بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية والحاصلة على المركز الثانى ببطولة كأس القارات للكاراتية التقليدى.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وقال الدكتور جمال سوسة، إننا فخورون بمثل هذه النماذج المشرفة من أبناء جامعة بنها ، مقدما التهنئة للطالبة على ما حققته من نتائج خلال فعاليات البطولة، مؤكدا أن الجامعة سوف تدعمها في كافة البطولات القادمة.

وأكد "سوسة"، أن جامعة بنها حريصة على دعم الطلاب المتميزين في كافة المواهب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية التى تخلق شباباً واعياً مستنيراً منتجاً يعمل لصالح مجتمعه ووطنه.

فى سياق متصل قدم الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية التهنئة للطالبة ، مؤكداً أن الكلية ترعى أبنائها الرياضيين الذين يستطيعون تحقيق إنجازات للجامعة ولمصرنا الغالية عن طريق تشجيعهم وتوفير لهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

يذكر أن بطولة كأس القارات للكاراتية التقليدي تم تنظيمها خلال الفترة من 24 حتى يوم 30 نوفمبر الماضي بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي ، وشارك فيها 14 دولة، هي مصر والبرازيل والسودان و أرمينيا والبرتغال والأرجنتين وإيطاليا وفلسطين وجزر القمر ونيجيريا وبوركينا فاسو وغانا وتنزانيا والنيجر.