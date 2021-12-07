تنظيم 30 ندوة للتعريف بمخاطر الزواج المبكر للأطفال خلال أسبوع بسوهاج .. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج،تنظيم عدد 30 ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الحملة التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج "لسه نوارة"، لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال، والتي تستمر لمدة شهر حتى 14 ديسمبر الجارى.

واستهدفت الندوات التي تم تنظيمها مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية،ومراكز الشباب،وذلك بالتنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية ومديريات " التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأزهر والأوقاف، والصحة، والمجلس الإقليمي للسكان، والثقافة، والكنيسة، وجامعة سوهاج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجمعيات الأهلية، ومركز النيل للإعلام، واتحاد شباب سوهاج، وفرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج".

ووجه المحافظ بتكثيف ندوات التوعية واستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين، والوصول لكافة القرى والنجوع، مؤكدا على أهمية مجابهة تلك الظاهرة، لحماية أبنائنا وبناتنا من مخاطر الزواج المبكر.

يذكر أن مركز النيل للاعلام نظم ندوة حول مبادرة لسة نوارة التى أطلقها اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، لمناهضة العنف ضد المرأه بصوره وأشكاله المختلفة شاركت فيها العديد من الجهات على رأسها التربية والتعليم بحضورالدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وافتتح اللقاء بآيات من القران الكريم ثم بدأت الندوة، بكلمة عربى ابو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم حول ظاهرة الزواج المبكر وزواج السنة ،التى تنتشر فى قرى محافظة سوهاج ، مؤكدا على الطالبات اهمية دورهم فى أن يكن واعيات وصاحبات قرار يرفض العادات السلبية ويقومها بالنصح والارشاد،وذلك لأن فتاة اليوم هى أم الغد التى تبنى وتشكل المجتمع.

وأكد على أن الزواج المبكر ينتج عنه مشاكل اجتماعية تزدحم جنبات محاكم الاسرة بها ويخرج نتاجها للمجتمع ضعيفا هزيلا فريسة سهلة للتطرف والارهاب ثم تناوب مشايخنا الاجلاء الحديث عن رأى الدين فى الزواج المبكر وذكر الايات والاحاديث النبوية الشريفة التى تدعم المرأة وتعظم دورها فى المجتمع.



ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الزواج المبكر للأطفال



ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الزواج المبكر للأطفال



ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الزواج المبكر للأطفال



جانب ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الزواج المبكر للأطفال



ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (6)



ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (7)



ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (8)



ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (9)



ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (10)