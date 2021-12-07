تكثيف حملات النظافة والتجميل بمدن و مراكز الشرقية ..صور

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات وإعاده الإنضباط بالشوارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قاما رئيسي مركز وحي ثان الزقازيق بمتابعة الأعمال الجارية بشارع طلبه عويضه بالزقازيق ،حيث تم إزالة النخل والأشجار من الجزيرة الوسطى بالشارع ومتابعة أعمال حفر الكهرباء تجهيزا لنقل محولات الكهرباء من الجزيرة الوسطى والبدء فى إزالة البلدورات والجزيرة الوسطى .



كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بأعمال التطوير والبدء في عملية الرصف بالتفريعة الجديدة للطريق الدائري المؤدي لطريق منيا القمح / الزقازيق ، كما أنه جاري متابعة رفع كفاءة الكورنيش ببحر مويس بمدينة منياالقمح.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد برفع تراكمات القمامة من خلال المعدات والورديات المختلفة ورش وتعقيم كافة مناطق تجمع القمامة والتي شملت مناطق عدة منها



منطقه ابوحماد البلد وشارع عمرو بن العاص ، شوارع الجلاء و بورسعيد والجيش وخلف بنك التنمية ومنطقه المقابر وحي المنشيه و بطريق ابوحماد الزقازيق.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال تمهيد الطرق ورفع القمامة بمدينة الحسينية و تهذيب وقص الأشجار بالشكل الحضارى.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس وقسم الإنارة بعمل صيانة ورفع كفاءة للأعمدة والكشافات بشوارع ( الإنتاج حتى كوبرى السحاره - سعد زغلول - عزبة وابور النور - محيط الساحه الشعبيه - السيد حسين - المنيسى - كفر محمد اسماعيل - اصلاح لوحة بنك مصر وإصلاح كشك سميح عبدون ) ،وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.



كما قامت رئاسة المركز بإستمرار أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات والمخلفات بنطاق الشوارع الرئيسية بالوحدة المحلية بالهيصيمية شملت قريه منزل نعيم والزهيرى وعزبه عوده والتوفيقيه مع استمرار أعمال الجمع المنزلى للقمامة.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتمهيد ومسح الطريق العام ديرب نجم - الزقازيق كما تم رفع المخلفات وتجمعات القمامة من جانبي الطريق و تسوية وتمهيد الطريق بداية من ميدان الشهداء وحتى مدخل الابراهيمية .. وتم الدفع بعدد 6 سيارات داخل المدينة .



تكثيف حملات النظافة والتجميل بمدن و مراكز الشرقية



جانب من الحملات



حملات النظافة



