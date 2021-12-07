تعليم المنوفية يعلن عن تنظيم مسابقة "الأبحاث فى تاريخ الفن والتذوق الفنى"

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية عن تنفيذ مسابقة "الأبحاث في تاريخ الفني والتذوق الفني"، لجميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2021 / 2022 للمراحل التعليمية ( الابتدائية / الإعدادية / الثانوية / التربية الخاصة ).

وصرح هاني عنتر مدير المديرية أن الأبحاث للمرحلة الابتدائية تتضمن،عمل ألبوم بعنوان ( موكب المومياوات الملكية ) يضم صورا من احتفال مثير شاهده العالم بخصوص موضوع الألبوم، وبخصوص المرحلة الإعدادية فيقوم الطالب بعمل بحث عن أحد الفنانين المصريين ( الفنانة / جاذبية سري أو الفنان / مصطفى الرزاز أو الفنان / محمود مختار ) ، على أن يتضمن البحث نشأة الفنان والمدارس الفنية التي ينتمي إليها وأهم أعماله الفنية .

وبخصوص المرحلة الثانوية يقوم الطالب بعمل بحث مستعينا بالصور والرسومات التوضيحية، لأحد فناني الحركات الفنية الحديثة أو فنون عصر النهضة أو الفن الإسلامي متضمنا السمات الفنية التي تميز كل فن من الفنون ، أما بالنسبة للتربية الخاصة فيقوم الطالب بعمل ألبوم بعنوان ( الحرف الشعبية )، يضم صورا للحرف الشعبية الحديثة والقديمة على ألا يزيد عدد صفحات البحث عن خمسة صفحات .

وأوضح مدير المديرية أن شروط الاشتراك في هذه المسابقة أن يتناسب الغلاف مع موضوع البحث، أو الألبوم ويقوم توجيه التربية الفنية بتقييم جميع الأعمال المقدمة من الطلاب واختيار عدد 15 بحث فقط بكل مرحلة تعليمية، ويتم رفع هذه الأعمال على قناة التربية الفنية الخاصة بالوزارة على منصة التعليم ( Teams ) في موعد أقصاه الإثنين 10 / 1 /2022 .

تأتي هذه المسابقة في إطار حرص قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، على تشجيع الطلاب لممارسة الأنشطة المختلفة لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات الفنية لديهم .