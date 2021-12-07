تدريب جامعة القناة لطلاب مدرسة السلام الزخرفية لمواجهة ظاهرة إدمان المخدرات

الإسماعيلية - السيد فلاح

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس على الدور المجتمعي للجامعة، وأهمية تناولها لمشكلات وقضايا المجتمع ومحاولة وضع الحلول لها، مع توعية وتدريب أفراد المجتمع بها وتثقيفهم بشكل مستمر، من أجل رفع درجة الوعي خاصة لدى الشباب في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي.

وفي هذا الإطار نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبياً عن مواجهة ظاهرة إدمان المخدرات والمنشطات، وذلك في زيارتها لمدرسة السلام الزخرفية العسكرية بنين، وبتنظيم إدارة تدريب أفراد المجتمع.

حاضر بالبرنامج الدكتور رمضان العزاوي أستاذ الأدب الإنجليزي المساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، حيث تحدث عن الإدمان وتعريفه وتعريف المخدرات، وأنواعه ومخاطر الإدمان سواء على الصحة العقلية أو الجسمانية ويعتبر الإدمان اهدارا للمال والصحة، وآثاره السلبية المتعددة على الفرد والأسرة والمجتمع.

وتطرق إلى أسباب التعاطي من التقصير في دور الأسرة والوالدين، وضعف الوازع الديني، واصدقاء السوء، موضحا علامات وأعراض الإدمان، ومضاعفاته.

وفي الختام أوصى الدكتور رمضان العزاوي بتعزيز الوازع الديني، واحترام رأي الأبناء وتشجيعهم على التعبير، مع تنمية اهتمامات الأبناء بالأنشطة الإيجابية كالرياضة والرسم وغيرها، وتخصيص وقت لمشاركة الأبناء أنشطتهم المدرسية ، وأشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.



تدريب جامعة القناة لطلاب السلام الزخرفية العسكرية



تدريب جامعة القناة لطلاب السلام الزخرفية



تدريب جامعة القناة



