تحرير أكثر من 180محضر بحملات على الأسواق والمخابز والمستودعات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته، لتقرير أعده وكيل وزارة التموين المهندس وصفى عبدالله حول جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية في الفترة من 28 نوفمبر الماضى حتى 4 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة، أسفرت عن ضبط 108 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 18 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و20 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و23 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و19 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و2 محضر للتصرف في 14جوال دقيق مدعم، و15محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و4 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات و2محضر للتوقف عن ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية، فيما بلغ إجمالي المخابز البلدية التي تعمل بالغاز إلى 282 ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي.

حيث تقوم أجهزة المديرية بالمرور اليومي على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف وأرصدة الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العيينات وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وقد صدر القرار الوزاري رقم 186 لسنة 2021 بتوريد محصول القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً، حيث يبدأ موسم التوريد في الفترة من 15أبريل حتى 15 يوليو 2022 ، وذلك لجميع الأصناف المنصرفة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل بدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، إذ تقوم المديرية بإجراء الترتيبات اللازمة والإشراف على مواقع التخزين المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة وكذلك تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام برئاسة المديرية بمواقع الاستلام على مستوى المحافظة المنوط بها الاستلام والتخزين طبقاً للمواصفات المحددة

بينما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 2مخالفة لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية،و10مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل وعدم صرف بون بالمقررات التموينية، و 4 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزنها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 15محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة،و20محضراً لجزارين و تجار مواد غذائية لعدم حمل شهادات صحية،و8محاضر لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ،وضبط 260كجم لحوم غير مدغومة بالأختام الرسمية،و6محاضر ضد أحد الجزارين لعدم قيامه بتغطية اللحوم المعروضة للبيع بالشاش ، ومحضر لأحد التجار لقيامهم بتجميع 4 آلاف رغيف بلدى مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء ومحضر لتاجر مواد غذائية لقيامه بتجميع 84 زجاجة زيت تمويني مدعم عبوة لتر واحد لبيعها في السوق السوداء، و4 محاضر لمسؤولى محلات تجارية لممارسة نشاط بدون ترخيص.