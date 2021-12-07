الفريق أسامة ربيع يشارك فى المنتدى الاقتصاد العربى اليونانى العاشر

الإسماعيلية - صبري غانم

شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني العاشر، بعنوان "اليونان والعالم العربي نحو مستقبل مستدام"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشهدت فعاليات المنتدى مشاركة ثرية من الغرفة العربية اليونانية، والمهندس صالح بن ناصر وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، والمهندس عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة "صحار" ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار بعمان.

خلال كلمته بجلسة "الأزمات والتطورات الأخيرة في الملاحة والموانئ: التحديات والفرص المتاحة في توجه جديد في الملاحة"، أعرب الفريق أسامة ربيع عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل الذي يتناول العديد من القضايا المطروحة على الساحة الاقتصادية والبيئية، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية اليونانية والتي تمت ترجمتها لشراكات استراتيجية على كافة الأصعدة.

وأثنى الفريق ربيع خلال كلمته بالموقف التاريخي للمرشدين اليونانيين إبان صدور قرار تأميم القناة وما تلا التأميم من مؤامرة انسحاب جماعي للمرشدين الأجانب لمحاولة عرقلة سير الملاحة بقناة السويس، إلا أن المرشدين اليونانيين رفضوا المشاركة في المؤامرة.

وأكد الفريق أسامة ربيع على أهمية تعزيز أوجه التعاون وتعميق الشراكة الاقتصادية خاصة في ظل ما هو معروف عن البلدين من تميز في خدمات النقل البحري، وما يمتلكانه من موانئ على سواحل البحر المتوسط، فضلاً عما تتمتع به الشركات اليونانية من خبرات في مجال بناء السفن والخدمات اللوجستية وخدمات تزويد السفن بالوقود.

وأضاف أنه بالرغم من التداعيات اللوجستية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والتي أثرت على كافة القطاعات الملاحية العالمية، إلا أن حركة الملاحة في القناة لم تتوقف، وذلك بفضل الاستراتيجية الاستباقية التي تبنتها الهيئة لإدارة الأزمة بغية الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن هيئة قناة السويس تحرص على تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة لضمان تقديم خدمة متميزة لكافة الخطوط والمؤسسات الملاحية العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يمثل عنصر جذب لمزيد من التعاون مع الجانب اليوناني، لاسيما في ظل السياسات التسعيرية المرنة التي تتبناها الهيئة، وإنجاز منظومة التحول الرقمي وتعزيز الأسطول البحري للهيئة بالعديد من الوحدات البحرية المتطورة، وكذلك تنفيذ أعمال ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي في القطاع الجنوبي.

وفي نهاية كلمته، وجّه الفريق أسامة دعوة لرجال الأعمال اليونانين وأصحاب الشركات والخطوط الملاحية وممثلي الموانئ والشركات العاملة بها لزيارة هيئة قناة السويس والتعرف عن قرب على ما تملكه من إمكانات وما تحظى به من فرص استثمارية واعدة، وقد لاقت هذه الدعوة ترحيباً كبيراً من الحضور الافتراضي وأبدوا رغبتهم في زيارة قناة السويس.