إعدام مقرمشات وأغذية فاسدة ومشروبات فى حملات الصحة بالدقهليه

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ادارة مراقبة الاغذية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع منافذ، وأماكن تداول الاغذية في نطاق مدن الدقهلية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، ولضمان وجود أغذية آمنه للمستهلك .

وفي هذا الإطار تم عمل حملة تم خلالها المرور على 16 منشآة غذائية بمدينة دكرنس منها 7 منشآت غير مرخصين، واسفرت الحملة عن ضبط 100 كرتونة سناكس ويندوز بوزن 85 كجم تقريبا منتهية الصلاحية، وضبط 50 كرتونة مقرمش بالأعشاب بوزن 50 كجم منتهية الصلاحية ، وتم التحفظ على الكميه بالمحل فى عهدة صاحبها.

كما تم إعدام 145 كجم أغذية مختلفة وكذلك 30 لتر مشروبات وعصائر متغيرة فى خواصها الطبيعية، و تحرير 2 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات الصحية، و9 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية ، وتم سحب 17 عينة للفحص ومخاطبة الجهات المختصة للغلق الادارى لعدم الترخيص.



وأكد مكي استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحه العامه والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بارواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين ، جاء ذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية و بناءا على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية.





