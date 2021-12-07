أهالى قرية الخوالد بالبحيرة يطالبون بإقامة طريق لملعب القرية

كتبت: شيماء حمدى - ناصر جودة

أرسل القارئ حسن ياسين المقيم الخوالد مركز ايتاى البارود محافظة البحيرة مناشدة عبر خدمة صحافة المواطن "باليوم السابع" للمطالبة بتوفير طريق قطعة الأرض التى تم تخصيصها كملعب للأهالي، مضيفا: أن مركز الشباب له قطعه ارض مساحتها 9 قراريط و وزارة الشباب والرياضة اشترتها منذ اكثر من 10 سنوات لإقامة ملعب عليها.

واوضح القارئ ان قطعة الارض التى تم شرائها لاقامة ملعب تقع وسط اراضى زراعية وليس لها طريق وحاولنا ان نشترى قطعة الأرض المجاورة لإقامة طريق للملعب لكن للاسف تبلغ تكلفتها حوالى 400الف جنيه وهذا فوق قدرات الأهالى.

وطالب القارئ توفير طريق للوصول للملعب الذى تم اعتماد أرضه وذلك لحاجة الشباب إليه.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة تكثيف الجهود لتنفيذ كافة المشروعات الجديدة فى مواعيدها المحدده بجميع قرى ومدن المحافظة، مضيفا أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمه لتوفير الاعتمادات اللازمة من وزارة الشباب وذلك لشراء قطعة الأرض المجاورة لملعب قرية الخوالد التابعة لمركز ايتاى البارود لإقامة الطريق المؤدى إلى هذا الملعب وحل هذه المشكله استجابة لمطالب الشباب.



ارض الملعب



الملعب



الملعب

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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