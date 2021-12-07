أحفاد شيخ العرب همام بقنا يحيون الذكرى الـ 252 على وفاته

صابر سعيد

أحيا أحفاد شيخ العرب همام ذكري وفاته الـ 252 وذلك عن طريق زيارة قبره الذي دفن فيه والذي توفي عام 1767، أن همام بن يوسف، والملقب بشيخ العرب همام في ولد عام 1709 بفرشوط شمال محافظة قنا، وتوفى عام 1769، وهو الابن البكر للشيخ يوسف زعيم قبائل الهوارة، تلك القبائل التى استقرت فى صعيد مصر وتمتعت بقدر كبير من الثروة والنفوذ، وسيطر شيوخها على مقاليد الامور فى الصعيد.

وتولى الشيخ همام الحكم بعد وفاة والده يوسف عام 1767 م، لم يمض قدما في توسيع ومد سلطانه على كافة أقاليم الصعيد، من المنيا إلى أسوان، وقام بتأسيس شبه دولة فأنشأ الدواوين لإدارة شئون الأراضي الواقعة تحت سيطرته ولرعاية العاملين عليها، وشكل قوة عسكرية من الهوارة والعرب ومن المماليك الفارين من حكم على بك الكبير، فدقت أبواق الحرب بين دوله فى الجنوب يرأسها همام ابن يوسف أحمد الهوارى ودوله أخرى فى الشمال يرأسها على بك الكبير الذى كان حليفا للروس وكان يعدهم بأن يدخلوا مصر على جثه همام (أمير الصعيد).

قال ماجد حسن، مفتش آثار، لليوم السابع، إن هناك روايات تعددت حول مكان دفن أمير الصعيد شيخ العرب همام، والأرجح وهو دفنه فى الكيمان بقرية المطاعنة، حيث فرد هاربًا بعد مطاردة المماليك له بقيادة على بك الكبير، واستقر هناك ومات ودفن فى أرضها، والرواية الثانية أنه دفن فى قرية قامولا بنقادة وهى الأقرب إلى الصواب بنسبة كبيرة حيث يوجد له ضريح فى أرضها.