أحدث تقرير للصحة العالمية: 241 مليون إصابة بالملاريا و627 ألف وفاة بالعالم

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، أنه في كل عام، يقدم تقرير الملاريا في العالم الصادر عن منظمة الصحة العالمية تقييمًا شاملاً وحديثًا لاتجاهات مكافحة الملاريا والقضاء عليها في جميع أنحاء العالم، حيث يتتبع الاستثمارات في برامج وأبحاث الملاريا بالإضافة إلى التقدم في جميع المجالات مثل: الوقاية، والتشخيص، والعلاج.

وقالت، يستند تقرير عام 2021 إلى المعلومات الواردة من البلدان الموبوءة بالملاريا في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة، لقد ألقت نسخة 2021 من التقرير نظرة فاحصة على تأثير الاضطرابات على الوقاية من الملاريا وتشخيصها وعلاجها خلال جائحة كورونا، كما تظهر أحدث البيانات أن السيناريو الأسوأ الذي توقعته منظمة الصحة العالمية وهو مضاعفة الوفيات الناجمة عن الملاريا في أفريقيا جنوب الصحراء لم يتحقق، ومع ذلك، أدت الاضطرابات في خدمات الملاريا إلى زيادة ملحوظة في الحالات والوفيات في عام 2020 مقارنة بالعام السابق.

وفقًا لأحدث تقرير عن الملاريا في العالم لمنظمة الصحة العالمية، كان هناك ما يقدر بنحو 241 مليون حالة ملاريا، و 627 ألف حالة وفاة بسبب الملاريا في جميع أنحاء العالم في عام 2020، وهذا يمثل حوالي 14 مليون حالة إضافية في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

ارتبط ما يقرب من ثلثي هذه الوفيات الإضافية 47 ألف باضطراب في توفير الوقاية من الملاريا وتشخيصها وعلاجها أثناء الجائحة، حيث إن المزيد من حالات الملاريا والوفيات في عام 2020 مرتبطة باضطرابات كورونا.

في الأيام الأولى للوباء، توقعت منظمة الصحة العالمية أن تتضاعف وفيات الملاريا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2020 - مع الانقطاع الشديد للخدمة - لكن العديد من البلدان اتخذت إجراءات عاجلة لدعم برامجها الخاصة بالملاريا، وتجنب هذا السيناريو الأسوأ.

وقال التقرير، لا تزال أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تتحمل العبء الأكبر من الملاريا، حيث تمثل حوالي 95 % من جميع حالات الملاريا، و 96 % من جميع الوفيات في عام 2020، حوالي 80 % من الوفيات في المنطقة بين الأطفال دون سن الخامسة.

ضرب الوباء نقطة كان التقدم العالمي ضد الملاريا قد توقف بالفعل، بحلول عام 2017 تقريبًا، كانت هناك دلائل على أن المكاسب الهائلة التي تحققت منذ عام 2000، بما في ذلك انخفاض بنسبة 27% في حالات الإصابة بالملاريا على مستوى العالم وانخفاض بنسبة 51% تقريبًا في معدل وفيات الملاريا قد توقفت.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "حتى قبل تفشي جائحة كورونا، استقرت المكاسب العالمية ضد الملاريا"، بفضل العمل الجاد لوكالات الصحة العامة في البلدان المتضررة من الملاريا، لم تتحقق أسوأ التوقعات لتأثير كورونا الآن، نحن بحاجة إلى تسخير نفس هذه الطاقة والالتزام لعكس النكسات التي يسببها الوباء وتسريع وتيرة التقدم ضد هذا المرض.

منذ عام 2015 ، التاريخ الأساسي لاستراتيجية منظمة الصحة العالمية لمكافحة الملاريا، سجَّل 24 بلدًا زيادات في وفيات الملاريا، في البلدان الـ 11 التي تتحمل العبء الأكبر للملاريا في جميع أنحاء العالم، زادت الحالات من 150 مليون في عام 2015، إلى 163 مليون حالة في عام 2020، وزادت وفيات الملاريا من 390 ألف حالة إلى 444600 خلال نفس الفترة.

للعودة إلى المسار الصحيح، تدرك منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الحاجة إلى ضمان وصول أفضل وأكثر إنصافًا إلى جميع الخدمات الصحي، بما في ذلك الوقاية من الملاريا وتشخيصها وعلاجها، من خلال تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتكثيف الاستثمارات المحلية والدولية.

يعد الابتكار في الأدوات الجديدة أيضًا استراتيجية مهمة لتسريع التقدم، إحدى أدوات الوقاية الجديدة المهمة هي لقاح ، S / AS01 RTS وهو أول لقاح على الإطلاق توصي به منظمة الصحة العالمية لمكافحة الملاريا.

وأضافت المنظمة، انه في أكتوبر 2021، أوصت منظمة الصحة العالمية بلقاح RTS، S للأطفال الذين يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي مناطق أخرى ذات معدلات انتقال متوسطة إلى عالية من الملاريا المنجلية.

وأوضحت المنظمة، انه على الرغم من التحديات التي يفرضها فيروس كورونا، فقد تم توزيع حوالي ثلاثة أرباع (72%) من الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات في البلدان الموبوءة بالملاريا كما هو مخطط له بحلول نهاية عام 2020

تم اعتماد الصين والسلفادور من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها خالية من الملاريا في عام 2021، وحققت جمهورية إيران الإسلامية 3 سنوات متتالية من عدم وجود حالات إصابة محلية في عام 2020.

على الرغم من هذه الإنجازات ، شهد الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية زيادة بنسبة 12% في وفيات الملاريا في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، مما يسلط الضوء على عواقب انقطاع الخدمة حتى المعتدلة في السكان المعرضين لخطر الإصابة بالملاريا.

قال الدكتور ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا: "بينما استطاعت البلدان الأفريقية مواجهة التحدي وتجنب أسوأ تنبؤات تداعيات كورونا، فإن التأثير الضار للوباء لا يزال يترجم إلى آلاف الأرواح التي فقدت بسبب الملاريا"، "يتعين على الحكومات الأفريقية وشركائها تكثيف جهودهم حتى لا نفقد المزيد من الأرض أمام هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه."

وفقًا للتقرير، أبلغت 15 دولة ذات عبء مرتفع من الملاريا عن انخفاض في اختبارات الملاريا بأكثر من 20 % في أبريل - يونيو 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.