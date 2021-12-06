مشروب على الفطار يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20٪

كتبت مروة هريدى

السكتة الدماغية هى حالة طبية طارئة يتم خلالها قطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ، ويمكن أن تكون هذه الحالة مهددة للحياة وهي شائعة جدًا، ووفقًا لاختصاصي التغذية فإن هناك مشروب شهير يمكن تناوله على وجبة الإفطار لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20%، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

يمكن لتغييرات نمط الحياة التي تتراوح من اتباع نظام غذائي صحي إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث يقول اختصاصي التغذية الدكتورة كاري روكستون إن تناول كوب من عصير البرتقال هو خيار رائع على وجبة الإفطار للتقليل من مخاطر الإصابة بهذه الحالة التى تهدد الحياة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%.

يحتوى عصير البرتقال على مكونات مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية وهي البوليفينول والبوتاسيوم، حيث يعمل البوليفينول الموجود فى عصير البرتقال على تعزيز عمل الأوعية الدموية عن طريق تقليل تنظيم الجينات الرئيسية المسؤولة عن الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

يعزز البوليفينول في عصير البرتقال أيضًا الجينات والمسارات الأيضية التي تعمل على إرخاء الأوعية الدموية.

وأكد اختصاصى التغذية أن أى عصير فاكهة بخلاف البرتقال يحتوى على البوليفينول من شأنه القيام بهذه المهمة، موضحًا أن عصائر الفاكهة توفر فائدة مماثلة للفاكهة الكاملة عندما يتعلق الأمر بتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

أما البوتاسيوم، فقد أوضح الدكتور روكستون، أن لديه القدرة على خفض ضغط الدم المرتفع، خاصة أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

قال الدكتور روكستون: "تشير الدراسات السريرية إلى أن بوليفينول عصير الفاكهة - مثل هيسبيريدين في عصير البرتقال أو الأنثوسيانين في عصير التوت - يريح الأوعية الدموية

وأكد اختصاصى التغذية على أهمية تناول كوب من عصير البرتقال يوميًا أو أى نوع من الفاكهة التى تحتوى على البوليفينول بحجم 150 مليلتر يوميًا، مع مراعاة الالتزام بتناول خمسة حصص من الخضروات والفاكهة الكاملة على مدار اليوم.



عصير البرتقال يقلل من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية