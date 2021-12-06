اليوم السابع
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الإثنين، 06 ديسمبر 2021 09:59 م
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محافظ بني سويف وكيلاً لعروس يتيمة من أبناء دار رعاية الأيتام

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 08:58 م
محافظ بني سويف وكيلاً لعروس يتيمة من أبناء دار رعاية الأيتام جانب من العرس
بنى سويف هانى فتحى

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 لبًى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف دعوة إحدى الفتيات "أسماء"من أبناء جمعية رعاية مؤسسات الأيتام والتي طلبت من سيادته أن يحضر عقد قرانها،وذلك خلال جولة تفقدية من حوالي أسبوعين بمقر التضامن الاجتماعي ودور الرعاية للأيتام  والمسنين.
 
حيث حضر" مساء اليوم" المحافظ مراسم عقد القران وبادر بأن يكون وكيلاً للعروسة التي يتم عقد قرانها على العريس "أسامة" وهو من أبناء جمعية رعاية الأيتام ، وسادت أجواء البهجة والسعادة على العروسين وكل الحاضرين بقاعة المناسبات التي استضافت الحفل.
 
وقدم المحافظ التهنئة للعروسين وأوصاهم بحسن المعاملة وأن يكونا مثالاً يحتذى به في المودة والتفاهم ، متمنياً لهما بأن ينشئوا أسرة صالحة وناجحة ، وداعيا الله عز وجل لهما بالبركة وأن يسعدهما معاً ، مؤكداً  لهما أنه دائماً معهما ومكتبه مفتوح لهما في أي وقت.
 
وأعرب محافظ بني سويف عن شكره لكل القائمين على هذا الحفل والعمل النبيل ، سواء من التنفيذيين أو المجتمع المدني ، حيث أن الجميع  لا يدخر جهداً  كفريق واحد في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل الدائم وحشد الجهود  لرعاية أبناء مصر من الفئات الأولى بالرعاية ،ولا سيما وأن سيادة الرئيس ضرب أروع الأمثلة الإنسانية في كثير من المواقف، بجانب الدعم والتوجيه بتنفيذ المبادرات والخطط لتوفير مزيد من الرعاية والحماية المجتمعية  لكافة أبناء مصر.
 
وفى هذا السياق أبدت العروس سعادتها بموقف المحافظ الذي جعلها تشعر بأن لها أب في أسعد ليلة في حياتها ، وأن دولتها ووطنها لا ينسونها في هذا اليوم الذي تتمناه كل فتاة ، مؤكدة على أنها تشعر بأن الجميع هنا" أب وأم لها "،معربة عن شكرها لكل الحاضرين  الذين شاركوها فرحتها الكبيرة بيوم زفافها.
 
من جانبه أضاف محمد سيد مدير جمعية رعاية الأيتام ، بأنه تم التجهيز لمراسم الحفل وتجهيز شقة العروسين من كافة المستلزمات ، معرباً عن شكره الكبير لمحافظ بني سويف ، الذي يحرص دائماً على دعمه جهود الجمعية والتواجد بين أبنائه وتشجيعهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم وقلوبهم ، وحضر عقد القران : المحاسب هاني الجويلي  رئيس مركز ومدينة بني سويف ، الأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.
 
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