لجنة لحصرالأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف اجتماعا بأعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "برئاسة نائب المحافظ"، لتختص بتحديد وحصر الأنشطة المسموح بإقامتها داخـل الأحـوزة العمرانيـة بـدائـرة المحافظة ،وبهدف متابعة مطابقتها صحيا وبيئيا ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر الاشتراطات اللازمة لذلك.

وخلال الاجتماع تمت متابعة تنفيذ توجيهات الاجتماع السابق للجنة،واتضمنت الإشارة إلى قيام رؤساء الوحدات المحلية بإعداد حصر دقيق وفعلي للأنشطة الصناعية داخل الكتل العمرانية بكل مركز (مرخص/غير مرخص)، ومدى مطابقتها للنواحي والاشتراطات الصحية وإجراءات الصحة المهنية، حيث وجه نائب المحافظ بتشكيل لجان فرعية بكل وحدة محلية تختص بفحص المنشآت والإفادة بمدى مطابقة هذه المنشآت للاشتراطات الصحية والبيئية والتخطيط العمراني، مع وضع اللجنة توصياتها لكل منشأة على حدة وفق المنطقة السكنية، على أن تضم اللجنة عضوا من الإدارة الصحية والبيئة والتخطيط العمراني.

حضر الاجتماع رؤساء المدن ونوابهم، ومسؤولى الاستثمار التخطيط العمراني ، وشئون البيئة و الصحة ، والشؤون القانونية وإدارات الرخص بالوحدات المحلية.