كلية التربية بجنوب الوادى تنظم احتفالية لذوى الاحتياجات الخاصة

قنا- صابر سعيد

نظمت كلية التربية بجامعة جنوب الوادي، احتفالية عن اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محسوب الضوي، عميد الكلية التربية، والدكتور حجاج غانم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن تهامي، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

وقال بيان صادر عن الجامعة، إن الإحتفالية شهدت عدة فقرات بدأت بكلمات كل من وكيل الكلية ومنسق الأنشطة الطلابية ومحمد المنشاوي، أخصائي لغة الإشارة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، والفقرة الثانية كانت عبارة عن مسابقة معرفية عن معلومات الدورة، والفقرة الثالثة شهدت توزيع الهدايا على الحضور من ذوي الهمم ، مع التقاط صور تذكارية بالتزامن مع الاحتفالية الكبري التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالا بذوي الهمم.

وأوضح البيان، أنه شارك فى الاحتفالية إدارة رعاية الشباب بالكلية، حيث تناولت الندوة فئات التربية الخاصة المختلفة، وذكري اليوم العالمي، وجانب من لغة الإشارة.

