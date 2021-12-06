اليوم السابع
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ضبط 6 أطنان ملح طعام وكلور خام مجهولين المصدر بحملة تموينية بالقليوبية

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 03:13 م
ضبط 6 أطنان ملح طعام وكلور خام مجهولين المصدر بحملة تموينية بالقليوبية ملح طعام مجهول المصدر - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 براميل بلاستيك معبأة بالكلور زنة الواحد 100 كيلو بإجمالى وزن طن كلور مجهول المصجر وبدون فواتير وغير مطابق للمواصفات القياسية، بمخزن منظفات صناعية بدون ترخيص بقرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها.

كما تم ضبط 100 شيكارة ملح طعام زنة الواحدة 50 كيلو جرام، بإجمالى وزن 5 أطنان من الملح مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية بمخزن ملح طاعم بدون ترخيص دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، كما تم التحفظ على 30 قاروصة سجائر بكل واحدة 10 علب بإجمالى 300 علبة سجائر، بمحل بقالة بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة لبيعها بأعلى من السعر الرسمى، وتحررت المحاضر اللازمة وجرى العرض على النيابة المختصة لاتخاذ شؤونها.


اخبار القليوبية

مباحث تموين القليوبية

امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

سجائر

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براكيل كلور

كلور خام

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