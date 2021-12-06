"رضا فضل" الفنان التشكيلى: سعيد بإعجاب الرئيس بلوحاتى.. صور

محمد سليمان

عبر الدكتور رضا فضل مدرس التربية الفنية بجامعة الأزهر، ابن محافظة كفر الشيخ،من ذوي الهم، وأحد العارضين لفنونه بمعرض "قادرون باختلاف"، عن سعادته بإبداء الرئيس عبدالفتاح السيسي إعجابه بلوحاته الفنية التى رسمها بفمه وقدمه.

وأضاف فضل " اليوم السابع"، تحققت أمنيته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه سعيد باستجابة الرئيس له بإقامة معرض فني خاص لذوي الإعاقة، ليعرض فيه كل أعمال الفن التشكيلي، ولكل الفنانين من مختلف الإعاقات، وزاد سعادته بحضور الرئيس.



وأكد فضل، أنه طلب من الرئيس السيسى، تغيير اسم مدرسة تقع بجانب منزل والده والذى توفى اثر اصابته بفيروس كورونا هو ووالدته، وأن والده أحد مصابى حرب أكتوبر المجيدة، مؤكداً أن الرئيس رحب بذلك ووعد بدراسة طلبه



يذكر أن الدكتور رضا فضل شارك في الاحتفالية الثالثة لقادرون باختلاف والتى نظمتها وزارتى الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى و الاتحاد المصرى لرياضات الإعاقات الذهنية، بلوحاته المتعددة التي رسمها بفمه وقدمه.



الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من ذوي الهمم



اللقاء



جانب من اللقاء



رضا فضل الفنان التشكيلي خلال لقاه الرئيس



رضا فضل الفنان التشكيلي ولقاء الرئيس