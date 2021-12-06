اليوم السابع
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رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لرفع التشوهات البصرية المعيقة لأعمال التطوير.. صور

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 10:03 ص
رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لرفع التشوهات البصرية المعيقة لأعمال التطوير.. صور رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لرفع التشوهات البصرية
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة بشارع عبد المنعم العديسي تحديداً من ميدان الساعة وصولا حتى ميدان أبو الحجاج والمنشية من ميدان المحطة وصولا حتى ميدان صلاح الدين، والتي استهدفت إزالة الاشغالات وإزالة أى تشوة بصري يعيق أعمال التطوير الجارية بهذه المواقع الحيوية بالمدينة.

وأشار رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، إلى أن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة الإشغالات والتعديات والتشوهات البصرية ، يأتي ذلك حرصا على تواصل أعمال التطوير وسيولة الحركة المرورية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للتصدي لكافة أنواع المخالفات وإزالة التشوهات البصرية ورفع جميع الاشغالات لاعلاء كلمة القانون.

وأكد العميد طارق لطفي، أنه جار المتابعة ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات، حيث شارك بالحملة حمادة عباس رئيس حي وسط ورجال الحي  بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة، وحماده محمد وحمدي عبد العال مفتشين شئون البيئة بالمحافظة، وأحمد محمود دياب مدير قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمدينة الأقصر، قد شنت حملات لتفعيل القانون وإزالة المبانى المخالفة فى المهد، تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد طارق لطفى رئيس المدينة، بالتصدى بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، ومحاربة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، حيث شن رجال حى المطار بقيادة رئيس الحى ونائبة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وجميع الإدارات المعنية برئاسة مجلس مدينة الأقصر لتنفيذ حملة فورية، أسفرت عن إزالة فى المهد لبناء مخالف مبنى بالطوب الأبيض بمنطقة البحاروة بمنشأة العمارى التابعة لحى المطار على مسطح  90متر * ارتفاع 4 متر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة لرفع التشوهات البصرية التى تعيق أعمال التطوير بالأقصر
حملة لرفع التشوهات البصرية التى تعيق أعمال التطوير بالأقصر

 

رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لرفع التشوهات البصرية بالشوارع
رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لرفع التشوهات البصرية بالشوارع

 

رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لرفع التشوهات البصرية
رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لرفع التشوهات البصرية

 


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