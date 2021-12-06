اليوم السابع
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دعم منظومة النظافة بعدد 80 عربة لجمع القمامة ببنى سويف

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 01:28 م
دعم منظومة النظافة بعدد 80 عربة لجمع القمامة ببنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم استلام 80 عربة لجمع القمامة بتكلفة 304 ألف جنيها،من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022،والتي سيتم توزيعها على المناطق الست لدعم منظومة النظافة بمدينة بني سويف العاصمة ، فيما يجرى حاليا توريد عدد  325 صندوق قمامة  لعدد 6 سيارات مكبس  بجانب توريد سلات القمامة للأعمدة وصناديق قمامة سعة 240 لتر  وسلات ثلاثية سعة 150لتر

ووجه المحافظ رئيس مدينة بني سويف هاني الجويلي بالعمل على تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة، والمتابعة الدورية لأعمال صيانة المعدات لضمان استمرار عملها بالكفاءة المطلوبة،وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات التي توفرها  الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية،في إطار خطة المحافظة لدعم ملف النظافة والتجميل بالمحافظة من خلال توفير الاعتمادات المطلوبة لدعم المنظومة، سواء في مجال الدعم بمعدات جديدة أو صيانة ورفع كفاءة المعدات الحالية لتقوم بدورها على الوجه المطلوب.


 


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