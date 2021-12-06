اليوم السابع
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تحرير 21 محضر اشغال طريق فى حملة مكبرة بالمنيا

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 11:36 ص
تحرير 21 محضر اشغال طريق فى حملة مكبرة بالمنيا جانب من الحملة
المنيا -حسن عبد الغفار

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وجه الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، رؤساء القرى والاحياء بالمتابعة المستمرة، ورفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين وتسبب التكدس المرورى.


وشن حى غرب المدينة ، حملة بشوارع الحى  لضبط حركة الشارع ورفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين والمركبات، أسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر إشغال طريق.

ومن ناحيته شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على مواصلة الجهود المبذولة لضبط حركة الشارع ورفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين، وتسبب التكدس المرورى وتمثل تعديات على الأرصفة الجانبية المخصصة لسير المواطنين.

وكلف المحافظ، نائبه بمتابعة الرفع الاحداثي للنمنازل عن طريق منظومة المتغيرات المكانية، لسهولة حصر ورصد التعديات والمخالفات، موجها إدارة حماية النيل بعمل تقرير يومي بتنفيذ الأعمال والجهود المبذولة لردم وإزالة التعديات على طرح النيل.

وفى سياق متصل تم البدء فى اعمال رصف طريق مصر أسوان، لرفع كفاءة الطرق للحفاظ على سلامة المواطنين من الحوادث.
 


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