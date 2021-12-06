بعدما غنت أمام الرئيس.. هايدى: كنت مبسوطة جدا وأشكر من ساعدنى

أسيوط – هيثم البدرى

أعربت هايدى محمود البالغة من العمر 22سنة وهى من ذوى الهمم" كفيفة " في تصريح خاص لليوم السابع عن سعادتها البالغة بعد أن حصلت على فرصة كانت تنتظرها لسنوات وهى أن تقف وتغنى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في استعراض " دايمًا مع بعض " لذوي الهمم خلال احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي.

وأوضحت هايدى أنها تقدمت عن طريق مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط عن طريق مكتب ذوى القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة تحت اشراف مجدى عبد الرحمن مدير المكتب حيث تم ترشيحها وعدد كبير من محافظة أسيوط وكانت واحدة من الأسماء التى وقع عليها الإختيار.

وأضافت هايدى أنها خريجة كلية الآداب بجامعة أسيوط، وبدأت تغنى وهى فى الحادية عشر من عمرها فى فرقة كورال المدرسة، حيث كانت تشارك فى الأغانى الجماعية، والفردية واكتشفت أسرتها ومدرسيها صوتها الجميل وخاصة فى أغانى "وردة" ، و"فيروز"، و "ام كلثوم" ثم بدأت تغنى فى الثانوية العامة فى الأغانى الفردى فى حفلات المدرسة، وحفلات الإدارة التعليمية، ومن بعدها بدأت تركز فى تنمية موهبتها، وتعلم الغناء فى قصور الثقافة بمحافظة أسيوط.

وأضافت هايدى، أنها بعد ذلك بدأت المشاركة فى مسابقات الشباب والرياضة الخاصة بالغناء ومنها مسابقة "الحلم المصرى"، ثم شاركت فى جميع الحفلات الخاصة بالجامعة وفرق جامعة أسيوط، وخلال رحلتها فى تعلم الغناء حصدت العديد من الجوائز، وشهادات التقدير والميداليات، وأوضحت "هايدى" أنه بجانب عشقها للأغانى القديمة فهى تحب الغناء أيضا لبعض مطربى الجيل الحالى ومنهم شيرين وجنات، حيث أنها تميل بشكل كبير إلى الأغانى والأصوات الهادئة والأغانى التى يعشقها الكثيرون من محبى الطرب والفن الجميل.

وأكملت "هايدي" قائلة : إن أسرتها هى الأساس فى مساعدتها لكى تمارس هذا النشاط أثناء الدراسة ووفرت لها كل أسباب الرعاية والاهتمام.