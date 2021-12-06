اليوم السابع
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الإثنين، 06 ديسمبر 2021 06:53 م
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"الصرف الصحى بالإسكندرية": ارتفاع الأمواج يصل إلى 5 أمتار بحلول الأربعاء

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 06:43 م
"الصرف الصحى بالإسكندرية": ارتفاع الأمواج يصل إلى 5 أمتار بحلول الأربعاء أمواج الاسكندرية المرتفعة
الإسكندرية جاكلين منير

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حذرت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، من موجة الطقس السيئ غداً وبعد غد يومى الثلاثاء والأربعاء، وذلك طبقاً لتقرير الأرصاد تنشط الرياح المثيرة للأتربة، مما يسبب اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح إلى (50 – 70 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج (3.5 – 4 متر فى يوم الثلاثاء ومن 4 - 5 متر يوم الأربعاء، مع فرص سقوط أمطار

-وناشدت المواطنين توخى الحيطة والحذر بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، مع تقليل سرعة السيارات بقدر ما يمكن، عدم الوقوف أسفل لافتات الكورنيش، تجنب السير تحت البلكونات القديمة والمتهالكة

جدير بالذكر أن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة منذ يوم السبت الماضى تحسبا لموجة الطقس السيئ، وأكد على استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة بجميع انحاء المحافظة.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أى بلاغات على رقم الخط الساخن للشركة ١٧٥ من أى خط أرضى أو على رقم ٠١٢٠١١٧٥١٧٥ محمول - واتس اب أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي

 

 

 


طقس الاسكندرية

حالة الطقس

محافظ الاسكندرية

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