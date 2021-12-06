إخلاء 3 منازل مجاورة للمنزل المنهار ببنى سويف وقطع المرافق عنها

بنى سويف هانى فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أهناسيا غرب محافظة بنى سويف، بإخلاء 3 منازل مجاورة للمنزل المنهار بعزبة أسعد التابعة لمركز بنى سويف، حرصا على حياة قاطنيها، فيما تواصل الحماية المدنية بمكان الانهيار جهودها لرفع الأنقاض حرصا على السكان المجاورين.

أكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، أنه فور حدوث الواقعة، جرى استدعاء الأجهزة والجهات المعنية من الإسعاف والحماية المدنية، و فصل المرافق عن المنزل، وعمل طوقا أمنيا حوله حرصا على حياة المواطنين. وكلف المحافظ المختصين من الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمعاينة، وإعداد تقريرا فنيا عن ملابسات انهيار المنزل.

كان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث انهيار عقار من البلوك الأبيض مكون من طابقين بعزبة أسعد الوحش التابعة لمركز اهناسيا، مما أسفر عن مصرع 3 أطفال أشقاء وإصابة 9 آخرين. لقى 3 أطفال أشقاء مصرعهم، وأصيب 9 آخرين فى حادث انهيار منزل مكون من طابقين بالبلوك بعزبة أسعد وحش التابعة لمركز أهناسيا غرب محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.