إحالة 57 من العاملين بالمصالح الحكومية والخدمية بالبحيرة للتحقيق

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ، بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .



وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية أسفرت عن إحالة 50 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات ، للتحقيق لتغيبهم من العمل بدن سند قانوني، 7 من العاملين بالمنشآت الحكومية والصحية بشبراخيت للتحقيق لتركهم العمل في اوقات العمل الرسمية بدون سند قانونى.

كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .



