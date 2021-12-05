36 ألف و 750 تلميذ يؤدون امتحانات شهرية تقيمية للصف الرابع الابتدائى بدمياط

دمياط معتز الشربينى

أكد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية و التعليم بدمياط، إن 36 ألف و 750 تلميذ وتلميذة، بالصف الرابع الابتدائى ،أدوا الاختبارات فى مادة اللغة العربية والتربية الدينية، بـ 346 مدرسة ابتدائية على مستوى المحافظة.

وأضاف الدكتور خالد خلف،أن الامتحان يتكون من 10 أسئلة قصيرة تقيس مدى فهم واستيعاب الطلاب للمناهج بعيدا عن الحفظ والتلقين، مشيرا إلى أن الامتحانات تجرى فى الحصة الثانية من اليوم الدراسى وتتم الإجابة داخل ورقة الأسئلة.

وطمأن "وكيل الوزارة" أولياء الأمور بأنه لا داع للخوف أو الرهبة من الامتحانات لأنها فى مستوى الطالب المتوسط وجميع الأسئلة اختيار من متعدد وضع علامة صواب أو خطأ وبالنسبة للتصحيح فسيكون بصفة يومية بمعرفة وبإشراف الموجهين الأوائل.

جدير بالذكر أن تلاميذ الصف الرابع الابتدائى يؤدون يوم الاثنين الامتحان فى العلوم والمهارات المهنية ويوم الثلاثاء فى الدراسات الاجتماعية، أما الأربعاء فيؤدى التلاميذ الامتحان فى اللغة الانجليزية والخميس فى الرياضيات.