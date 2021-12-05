مقترح لتسهيل الحركة المرورية بمنطقة الشناوية بمدخل مدينة ناصر ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ميدانياً الحالة المرورية ومقترحات خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية بمدخل مدينة ناصر ناحية الشناوية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت ، وكذا عدم تعطيل مصالح المواطنين

وعاين المحافظ المقترح الخاص بعمل مدخل خاص للشناوية ،من خلال توسعة الكوبري بزيادة عرضه من 5 إلى 6 أمتار، وإنشاء حائظ ساند بترعة الإبراهيمية ،لتوسعة الطريق الزراعى ، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري وحل مشكلة الزحام والتكدس في تلك المنطقة الحيوية، والتي تأتي استكمالاً لخطة التطوير التي تم تنفيذها بمداخل المدينة، وتم خلالها تطوير وتوسعة شارع الجيش ، وإنشاء شارع مستجد بالمخطط التفصيلي موزاى لقسم شرطة ناصر

وقد وجه المحافظ بعقد اجتماع بحضور كافة الجهات المختصة من الوحدة المحلية والطرق والري والأوقاف والمرور، لدراسة المقترح دراسة شاملة من كافة النواحي الفنية والمالية، على أن يتم مراعاة أفضل الحلول المرورية لتحقيق الانسياب المروري المطلوب وعوامل الأمن والسلامة المرورية على الطرق والمحاور والدورانات واليوتيرنات. وتوفير الوقت والجهد على المواطنين

رافق المحافظ خلال الزيارة :عضوا مجلس النواب :النائب محمد سيد جنيدي ،الدكتورة مني عبد الله، على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر