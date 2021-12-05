مطبات صناعية بمواصفات قياسية للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية بشوارع سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بالتعاون مع مديرية الطرق،وإدارة مرور سوهاج بإنشاء 12 مطب صناعي جديدة بنطاق الحي وفقا للمواصفات القياسية لإنشاء المطبات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال تطوير وتجميل الطرق، وتيسير الحركة المرورية للسيارات، والالتزام بالمعايير القياسية لأعمال الرصف وإنشاء المطبات الصناعية.

وقال عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج أنه جاري متابعة أعمال تطوير وتجميل طريق سوهاج أسيوط، حيث إنشاء 2 مطب، و 3 مطبات الكورنيش الشرقي، و2 مطب بشارع أحمد حماد، و4 مطبات بشارع الجمهورية، ومطب بشارع بورسعيد، مشيرا إلى استخدام خامات شديدة التحمل مع الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية بالشوارع،ودهان المطبات بألوان مميزة للعين، لافتا إلى استمرار العمل في جميع شوارع الحي؛ لتسهيل الحركة المرورية، وحفاظا على سلامة المواطنين .

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قام بجولة ميدانية تفقد خلالها عدد من شوارع حي شرق سوهاج بعد انتهاء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بها، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج، والمهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق بسوهاج .

وتفقد المحافظ خلال جولته عدد من الشوارع المتفرعة من شارع التحرير، واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال تركيب بلاط الانترلوك، حيث تم الانتهاء من رصف عدد 12 شارع فرعي بمساحة 18 ألف متر مسطح، بتكلفة 2.5 مليون جنيه، عقب الانتهاء من أعمال تجديد المرافق بتلك الشوارع، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الفرعية.

ووجه " الفقي " خلال جولته بالتوسع في زراعة الأشجار بشارع التحرير، والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، وتغيير بعض كابلات الكهرباء من هوائي إلى أرضي.

مطبات صناعية بمواصفات قياسية (3)



مطبات صناعية بمواصفات قياسية (1)



مطبات صناعية بمواصفات قياسية (2)



مطبات صناعية بمواصفات قياسية (7)



مطبات صناعية بمواصفات قياسية (4)



مطبات صناعية بمواصفات قياسية (6)



مطبات صناعية بمواصفات قياسية (3)



مطبات صناعية بمواصفات قياسية (1)