محافظ بنى سويف يتفقد مقترح لتسهيل الحركة المرورية بمنطقة الشناوية بمدينة ناصر

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ميدانياً الحالة المرورية ومقترحات خلق محاور مرورية جديدة، تساهم فى حل مشكلة التكدس المرورى وإعاقة الحركة المرورية بمدخل مدينة ناصر ناحية الشناوية، خاصة فى أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وكذا عدم تعطيل مصالح المواطنين.

عاين المحافظ المقترح الخاص بعمل مدخل خاص للشناوية ،من خلال توسعة الكوبرى بزيادة عرضه من 5 إلى 6 أمتار، وإنشاء حائظ ساند بترعة الإبراهيمية ،لتوسعة الطريق الزراعي، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضارى وحل مشكلة الزحام والتكدس فى تلك المنطقة الحيوية،والتى تأتى استكمالاً لخطة التطوير التى تم تنفيذها بمداخل المدينة، وتم خلالها تطوير وتوسعة شارع الجيش، وإنشاء شارع مستجد بالمخطط التفصيلى موزاى لقسم شرطة ناصر.

ووجه المحافظ بعقد اجتماع بحضور كافة الجهات المختصة من الوحدة المحلية والطرق والرى والأوقاف والمرور،لدراسة المقترح دراسة شاملة من كافة النواحى الفنية والمالية،على أن يتم مراعاة أفضل الحلول المرورية لتحقيق الانسياب المرورى المطلوب وعوامل الأمن والسلامة المرورية على الطرق والمحاور والدورانات واليوتيرنات. وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، رافق المحافظ خلال الزيارة على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.

كما تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى مشروع إعادة رصف ورفع كفاءة الطريق الزراعى فى الجزء من مدينة الواسطى حتى مدخل مدينة بنى سويف العاصمة،والتى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى ضمن خطة وزارة النقل لتطوير البنية التحتية ودعم شبكة الطرق.

تفقد محافظ بنى سويف أعمال الرصف الجارى تنفيذها بالطريق الزراعى القاهرة/بنى سويف،فى الاتجاه القادم من الشمال إلى الجنوب بطول 5.5 كيلومتر بنطاق مركز ومدينة ناصر على الطريق الزراعي،موجها بأهمية تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من الاعمال خاصة وأن الطريق يعتبر أحد أهم الطريق الرئيسية التى محافظات الصعيد بالوجه البحري.

كما كلف المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى ،المرور ، لاستمرار تحقيق السيولة المرورية ،ووضع الحواجز والعلامات الإرشادية بميحط الأعمال، ولضمان عدم التكدس والزحام بالطريق.